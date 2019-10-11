Кровавое нападение в Манчестере

По меньшей мере пять человек получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного мужчины возле торгового центра Arndale в Манчестере. В настоящее время расследованием инцидента занимаются сотрудники контртеррористического подразделения британской полиции. По сообщениям ее пресс-службы, предполагаемый нападавший - мужчина в возрасте около 40 лет - задержан. Пятеро пострадавших госпитализированы. О погибших пока не сообщалось. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.