ОАЭ накормили экипаж МКС

Итальянский астронавт Лука Пармитано продолжает знакомить зрителей Euronews с новостями с борта МКС. В очередном выпуске "Космических хроник" в фокусе внимания Пармитано и его коллеги, космонавта NASA Эндрю Моргана - исторический прорыв в космосе ОАЭ.

Лука Пармитано: "Добро пожаловать на борт Международной космической станции. Я - Лука Пармитано, ваш космический корреспондент. И со мной мой давний партнер, коллега, астронавт NASA Эндрю Морган. Спасибо, Эндрю, за участие в программе".

Эндрю Морган: "Я рад такой возможности. Последний раз когда мы вместе вели репортаж, мы были еще на Земле".

Лука Пармитано: "Теперь вы - не новичок на МКС, ведь на этой неделе наши ряды пополнились. Впервые в истории станции сюда прибыл представитель ОАЭ, космонавт Хазза аль-Мансури " (он вернулся на Землю 3 октября).

Эндрю Морган: "Для своей страны он - Юрий Гагарин или Алан Шепард. Первый в космосе от целого народа - это большое дело. Работать с арабским космонавтом для нас - большая честь".

Лука Пармитано: "А еще это новый культурный опыт для всех нас. Сегодня у нас был потрясающий обед из фирменных блюд Объединенных Арабских Эмиратов; они были приготовлены и упакованы в специальном космическом формате".

Эндрю Морган: "Космическая еда с описанием на арабском языке стала приятным дополнением к нашей космической кухне. У нас там есть я еда из разных стран: итальянская, французская, японская, русская, американская.... А теперь наше меню обогатилось и блюдами арабского стола. Мы все вместе насладились новинками - все девять космонавтов сидели бок о бок. Это - потрясающий опыт. Что может быть лучше вкусной еды для активизации культурного обмена и укрепления дружбы?"

Репортаж подготовлен в партнерстве с Европейским космическим агентством.