Рынки полны оптимизма на фоне переговоров США и Китая

Фондовые рынки полны оптимизма на фоне торговых переговоров США и Китая. "Все идет очень хорошо", заявил накануне американский лидер Дональд Трамп. И общеевропейский фондовый индекс Stoxx 600 вырос на 1,3%. немецкий DAX - на 1,9%, французский CAC 40 - на 1,2%.

Воодушевленные инвесторы надеются на заключение валютного пакта в рамках промежуточного соглашения Вашингтона и Пекина, а, следовательно, и отсрочку введения новых пакетов пошлин.

Еще один повод для оптимизма им подали британский премьер-министр Борис Джонсон и глава правительства Ирландии Лео Варадкар. После прошедшей за закрытыми дверями встречи в графстве Чешир они отметили, что путь к достижению сделки по "брекситу" до конца октября есть.

Тем временем, цены на нефть резко подскочили после сообщений об обстреле иранского танкера Sinopa в Красном море. Информацию об этом распространили СМИ Исламской Республики. В итоге, стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2% и превысила отметку в $60 за баррель.