"Брексит": Джонсон и Варадкар видят путь к сделке

Путь к достижению сделки о выходе Великобритании из ЕС до конца октября есть. Об этом заявил глава правительства Ирландии Лео Варадкар после переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном. Встреча прошла за закрытыми дверями в английском графстве Чешир. Варадкар не углублялся в детали: "ситуация деликатная", "чем меньше будет сказано, тем лучше", отметил он. Но в целом остался доволен разговором с Джонсоном.

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии: "У меня была очень хорошая встреча с премьер-министром Соединенного Королевства и нашими командами; очень позитивная и многообещающая. Я вижу путь к достижению соглашения в ближайшие недели. Того, что произошло сегодня, и я на это надеюсь, будет достаточно для возобновления переговоров в Брюсселе".

Стороны обсудили меры долгосрочного характера по Северной Ирландии и вопросы таможенного урегулирования после "брексита". Находившийся в Лионе президент Франции Эммануэль Макрон, прокомментировал ситуацию Euronews.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Если в Лондоне хотят предпринять действия, которые бы устраивали 27 стран-членов ЕС, это прекрасно. Если же такого желания нет, или есть предложения, которые не будут приняты, тогда всю ответственность на себя в конце концов возьмет Соединенное Королевство".

Следующим шагом для Лондона станет контакт с Европейской комиссией. Уже сегодня британский министр по делам "брексита" Стивен Баркли, как ожидается, встретится с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье.