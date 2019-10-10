Ольга Токарчук и Петер Хандке стали лауреатами Нобелевской премии по литературе

Шведская академия объявила имена лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 гг. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и австриец Петер Хандке.

Как сообщил постоянный секретарь академии Матс Мальм, Токарчук отмечена за "воображение в повествовании, которое вместе со страстью к энциклопедизму символизирует выход за существующие рамки как форму жизни". В прошлом году Токарчук была награждена Международной Букеровской премией за роман "Бегуны" - сборник философских рассказов и эссе, посвященных теме путешествий.

Что касается Петера Хандке, то комитет обратил внимание на "языковую изобретательность его творчества, исследующего своеобразие человеческого опыта".

Нобелевская премия была присуждена сразу за два года из-за скандала, разразившегося в ноябре 2017, когда 18 женщин обвинили Клода Арно, супруга члена Академии Катарины Фростенсон в сексуальных домогательствах.

Кроме того, в декабре 2017 издание Dagens Nyheter опубликовало материал, согласно которому Арно неоднократно раскрывал имена лауреатов Нобелевской премии по литературе до их объявления, нарушая тем самым правила Нобелевского фонда.

В результате скандала, ряд членов Академии, включая Фростенсон и постоянного секретаря Сару Даниус, покинули учреждение. Также было принято решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 г.