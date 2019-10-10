Кристалина Георгиева: "Инвестировать в устойчивое развитие"

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева - первый представитель стран развивающегося рынка, возглавивший эту организацию. Гражданка Болгарии, она говорит, что ее целью является укрепление фонда.

За несколько дней до ежегодного совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка Кристалина Георгиева присоединилась к нам на Euronews в программе "Глобальный диалог".

Саша Вакулина, Euronews: "Вы принимаете на себя управление МВФ в момент, когда торговая напряженность растет, а мировая экономика замедляется. Прежде всего, насколько значительно это замедление?"

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ: "За два года мир перешел от синхронного подъема - другими словами, ускоряющегося роста, - к синхронному замедлению, снижению роста.

И наш прогноз как на этот год, так и на будущий, показывает, что это замедление уже сказывается на подавляющем большинстве стран мира. Важно отметить, что рост продолжается, но не с той скоростью, которая необходима для удовлетворения чаяний людей.

И когда мы смотрим на причины этого замедления, мы должны признать, что влияние на него оказывает торговая напряженность. Сотрудники МВФ рассчитали совокупное влияние торговой напряженности на экономику и нашли довольно значительное число: к 2020 году мировой ВВП будет на 0,8% меньше - иными словами, 700 миллиардов долларов будут потеряны из-за комбинированного воздействия тарифов и утраты доверия. Это в плане сдерживания глобального роста на самом деле даже более важно, чем сами тарифы".

Euronews: "Как нынешняя напряженность между США и Китаем влияет на Европу? Как вы оцениваете торговую напряженность между США и ЕС?"

Кристалина Георгиева: "Постепенное повышение тарифов, объявленных или уже введенных, оказывает влияние на рост во всем мире. Но в то же время нас беспокоит не только то, что объявленные или введенные тарифы вредны для роста, но и общая обстановка неопределенности, к которой, мы должны добавить неопределенность, исходящую от "брексита", неопределенность, возникающую из-за геополитической напряженности во многих частях мира, - то, что в этой обстановке неопределенности многие инвесторы просто ждут и наблюдают.

До сих пор замедление было более заметным в производственной деятельности, но вполне возможно, что, если неопределенность продолжит доминировать - и снова я хочу подчеркнуть, что неопределенность вызывает не просто торговля, - мы можем увидеть вторичный эффект в потреблении и, следовательно, вынуждены будем сказать: "Подождите минутку, мы должны подумать о том, чтобы найти лучшее место для устойчивого роста".

Торговля - это благо для роста, для рабочих мест и, что очень важно, благо для сокращения бедности. Один факт, о котором мы говорим редко, заключается в том, что люди, которые пострадали сильнее всего, - это домохозяйства с низкими доходами, потому что именно товары, которые они покупают, становятся более дорогими при отсутствии свободной торговли в мире".

Euronews: "Каковы основные проблемы и угрозы, стоящие перед Европой?"

Кристалина Георгиева: "То, что мы видим в Европе, это в значительной степени то же самое, что мы видим в других странах с развитой экономикой. Это замедление роста, инфляция ниже целевого уровня и в то же время инструменты монетарной политики, которые уже достаточно широко используются. В этой среде, когда остается не так много места для политики адаптации, хотя она есть и она проводится, мы призываем страны больше концентрироваться на других инструментах, с помощью которых они должны придавать больше импульсов росту.

В фискальном плане у некоторых стран Европы больше пространства - я имею в виду Германию, Нидерланды. Они могут подготовиться к развертыванию фискального пространства или, как в случае с Нидерландами, - уже предпринять шаги для его развертывания.

Самая сложная, но тем не менее, самая желательная область для реформ - это структурная сфера. Автоматизация, стремительное развитие цифровых технологий, искусственный интеллект - все это предъявляет новые требования к странам. Поэтому реформирование рынков труда, инвестирование в обучение, в человеческий капитал - могут и должны быть в центре внимания политиков, чтобы Европа могла добиться большей конкурентоспособности в будущем".

Euronews: "На какие угрозы, помимо торговых конфликтов, протекционизма и “брексита” в Европе, нам следует обращать больше внимания? Какой еще бомбы опасаться?"

Кристалина Георгиева: "Если бы мне надо было выделить какой-то один фактор, на который надо обратить внимание, то я бы сказала, что это угрозы изменения климата. Мы видели, какие колоссальные изменения могут происходить в экономике из-за влияния сил природы и нам надо подготовиться к новым испытаниям такого рода. Кроме того, мы стали более уязвимыми перед угрозой терроризма. Мы должны быть более подготовленными к внезапным изменениям и потрясениям, чтобы построить более гибкую, более адаптируемую экономику. А также инвестировать в устойчивое развитие на будущее".