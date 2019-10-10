Роскошь ориентализма в Британском музее

Роскошь ориентализма в Лондоне. Британский музей предлагает посетителям поразмышлять над влиянием исламских традиций на западное искусство. Выставка "Вдохновлённые Востоком" - это собрание работ европейских мастеров начиная с 15 века по сегодняшний день.

Джулия Тагвелл, куратор выставки, говорит: "Отношения между Востоком и Западом - всегда актуальная тема. Мы попытались раскрыть ее через призму развития художественного движения и надеемся, что в какой-то мере вдохновим стороны на диалог. Интерес публики растет. И сегодня Ближний Восток может взглянуть на собственное наследие, пусть и глазами европейцев. Вот такая необычная форма документирования традиционной культуры".

Керамика, ювелирные украшения, пейзажи и портреты. В постколониальную эпоху жанр неоднократно подвергался критике. Но сегодня он снова в моде.

Оливия Трелкелд, куратор выставки, отмечает: "На Западе живопись XIX века, ориенталистская живопись вышла из моды. Взглянув на нее по-новому с точки зрения Востока, мы задаемся более глубокими вопросами. Почему эти картины интересны коллекционерам? Почему современные художники вновь обращаются к подобным темам? Почему они актуальны?"

Жан-Леон Жером, Людвиг Дойч, Рудольф Эрнст. Выставка открыта до 26 января.