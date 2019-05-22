Манга в Британском музее

В Британском музее в Лондоне с 23 мая откроется выставка, посвященная манге, самая крупная из когда-либо проводившихся за пределами Японии. За время своего существования, (а первые упоминания об историях в картинках относятся к XII веку), манга трансформировалась в отдельную форму художественного выражения, превратившись в глобальный феномен и один из главных экспортных продуктов японской культуры.

Тим Кларк, куратор выставки: "Манга - невероятно демократическая форма искусства. Это доступно, недорого... Манга есть на любую тему... В Японии мангу читают все и везде: в поезде, офисе, даже во время работы.... В последние десять-двадцать лет манга активно распространяется по всему свету. Сейчас практически во всем мире читают произведения, созданные в этом жанре".

Экспозиция обещает быть интересной не только фанатам, но и непосвященным посетителям, которым расскажут историю манги.

Выставка в Британском музее продлится до 26 августа.