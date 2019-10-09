Де Вильерс — новый лидер Ралли Марокко

Карлос Сайнс стал победителем четвёртого и предпоследнего этапа Ралии Марокко. Испанец прошёл дистанцию за 3 часа 33 минуты.

Лидировавший в общем зачёте катарец Насер аль-Аттия из-за технических проблем досрочно сошёл с дистанции, его ближайший соперник Стефан Петерансель разбил машину за 8 км до финиша. Так что теперь генеральную классификацию возглавляет пилот из Южной Африки Джиниэл де Вильерс. Российские экипажи Александра Доросинского и Сергея Карякина занимают девятую и десятую строчки

У мотоциклистов первым к финишу пришёл португалец Паулу Гонсалвеш — за 3 часа 37 минут. Он на полторы минуты опередил лидера общего зачёта Эндрю Шорта: американец завершил четвёртый этап на третьем месте.