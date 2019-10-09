ФРГ: стрельба и жертвы в Галле

По меньшей мере 2 человека стали жертвами стрельбы в Галле на востоке Германии, ещё несколько получили ранения. По подозрению в причастности к нападению задержан один человек. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности и бдительность.

Злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия у синагоги в районе Паулюсфиртель на севере Галле. Неизвестный бросил гранату и на территорию еврейского кладбища.

Была обстреляна также закусочная, которую держат выходцы из Турции. В ходе этого нападения никто не пострадал. Свидетель происшествия рассказывает:

"Мимо закусочной проходила пожилая женщина. Позади нее внезапно появился мужчина в шлеме и военной форме - по крайней мере, выглядел он очень воинственно: с винтовкой в руке и в маске. А ещё он держал что-то похожее на ручную гранату или какое-то самодельное взрывное устройство. Он хотел бросить его в закусочную, но попал в дверной проём. Граната отскочила и упала прямо перед женщиной, раздался громкий хлопок. Затем этот человек поднял ствол винтовки и стал стрелять".

В Галле стянуты все полицейские силы региона. Расследование ведёт Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ, которая занимается преступлениями, угрожающими внутренней безопасности страны. В полиции рассказали, как произошло задержание:

"После нападения на закусочную злоумышленник сел в автомобиль и скрылся. Но мы смогли проследить, куда он уехал, отследили автомобиль за пределами Галле, остановили его и задержали подозреваемого".

Нападения в Галле произошли в Йом-Киппур - день иудейского праздника поста, покаяния и отпущения грехов. Предполагается, что стрелявших было двое. По данным немецких СМИ, недалеко от Галле они ранили водителя такси и угнали его автомобиль.