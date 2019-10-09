ФРГ: стрельба у синагоги города Галле, есть жертвы

Не менее двух человек погибли в результате стрельбы из автоматического оружия у синагоги города Галле на востоке ФРГ. Один человек задержан, но его причастность к произошедшему пока не установлена, сообщил Euronews источник в правоохранительных органах.

В "Твиттере" местной полиции сообщается, что стрелявшие скрылись на автомобиле. Предполагается, что злоумышленники направились в сторону Лейпцига. Но власти призвали жителей Галле не покидать свои дома, закрыть окна и двери.

Сообщается также, что неизвестный бросил гранату на и территорию еврейского кладбища города. Поступили сведения и о стрельбе в местечке Видерсдорф под Галле. Подробности этого инцидента пока неизвестны.