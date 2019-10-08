Новая Зеландия: протесты против юбилея

Прибытие реплики судна "Индевор" в новозеландский Гисборн должно было послужить началом юбилейных церемоний.

250 лет назад капитан Кук и его команда сошли на берег этого самого восточного города Новой Зеландии. До прибытия Кука в Гисборне, как сейчас его называют, маори составляли большинство населения, в настоящее время их доля лишь чуть превышает половину.

Есть те, кто приветствовал торжества по случаю такой даты:

- Это часть нашей истории, нужно помнить, что произошло. Я хотел быть участником этого события.

Но были и те, кто придерживался иной точки зрения на случившееся 250 лет назад. Протестовать вышли около 150 человек:

- Как только на эту землю ступила нога белого человека, сразу же начались убийства, обманы, мы перестали верить людям. Мы уже переживали этот момент, теперь нам об этом напомнили.

Известно, что мореплаватели использовали оружие, известны и случаи убийства местных жителей. О том, что нынешний британский кабинет министров сожалеет об этих инцидентах почти трехвековой давности, сообщила нынешний генерал-губернатор Новой Зеландии.