Ватикан: клятва кардинала

Папа римский Франциск в ходе консистории в Соборе святого Петра возвел в кардинальское достоинство тринадцать иерархов римско-католической церкви. В их числе президент Папского совета по межрелигиозному диалогу испанец Мигель Анхель Аюсо Гиксот, архивариус и библиотекарь Священной Римской церкви португалец Жозе Толентино Мендонса, а также ответственный сотрудник Дикастерии по службе цельного человеческого развития канадец Майкл Черны. Он курирует вопросы, связанные с мигрантами.

Обращаясь к кардиналам, понтифик сказал, что они должны проявлять сочувствие к тем, кто страдает.

"Так много противоправных действий со стороны священников рождаются из-за отсутствия чувства сострадания, привычки отводить взгляд, привычки оставаться равнодушным", - отметил Франциск

10 из 13 кардиналов моложе 80 лет, а значит они имеют право участвовать в конклаве по выборам папы Римского. Новые кардиналы представляют разные страны мира, в том числе Кубу, Демократическую Республику Конго, Гватемалу и Индонезию.