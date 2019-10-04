Вернуть возможность двигаться

Спустя четыре года после того страшного падения в ночном клубе, в результате которого он повредил спинной мозг и оказался парлизован, 28-летний Тибо из города Лиона смог пройти 145 метров и двигать руками, благодаря разработанному французскими учёными экзоскелету, управляемому силой мысли. Этот прорыв в науке наполнил надеждой и многих других людей. которые находятся в похожей ситуации.

Специальные датчики , имплантированные в голову. передают информацию из той области мозга, которая контролирует моторную функцию.

"Благодаря этим датчикам собираются данные о деятельности пациента, а специально созданное для этого компьютерное программное обеспечение обрабатывает собранную информацию. Таким образом мы можем управлять моторикой рук и ног, сгибать и разгибать их", - говорит нейрохирург Алим-Луи Бенабид

Эта разработка может существенно повысить мобильность людей с ограниченными возможностями. Технологию предполагают массово опробовать на пациентах, передвигающихся в инвалидных креслах, а потом разработать более совершенный экзоскелет

"С начала 50-х годов учёные работает над тем, чтобы вернуть мобильность парализованным людям. Это одна из главных целей нынешней медицины нашего времени. Интересно в этом исследовании то, что датчики, имплантированные обе стороны черепа, способны улавливать импульсы мозга и передавать их компьютеру", - говорит британских учёный Том Шескпир.

Тибо тренировался на протяжении месяцев, чтобы научиться при помощи своих мозговых сигналов приводить в движение имитируемый компьютером аватар, прежде чем использовать роботизированное устройство для ходьбы.

Результаты клинического исследования, над которым французские нейрохирурги работали в течении 2 лет, будут представлены 7 октября в Центре биомедицинских исследований Clinatec в Гренобле, ведущем центре по борьбе с дегенеративными заболеваниями.