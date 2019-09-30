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Экзоскелет от радикулита

Экзоскелет от радикулита
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Этот новый экзоскелет был разработан, чтобы предотвратить развитие болей в пояснице и помочь тем, у кого уже есть проблемы, вернуться к работе. Мы здесь, в Словении, чтобы протестировать эту разработку в реальной жизни.

Возможно, это выглядят немного странно и громоздко, но этот новый прототип, созданный в рамках исследовательского проекта ЕС под названием Spexor, может уберечь вас от развития болей в пояснице.

Ян Бабич, координатор проекта SPEXOR: "Это носимое роботизированное устройство экзоскелет, экзоскелет позвоночника. Он крепится к человеческому телу здесь - на бедрах, на тазу и на спине. У него есть сустав на бедре, самоустанавливающийся механизм и модуль позвоночника, который сгибается вместе с пользователем и принимает нагрузку от позвоночника".

Углеродное волокно сзади обеспечивает поддержку подъема, снимая нагрузку со спины, а пружины на бедрах слегка подталкивают ноги. Костюм весом чуть более 6 килограммов пассивен во время ходьбы владельца и активируется только при необходимости.

Ян Бабич: "В целом, он понимает, что вы делаете, знает, что делали, и предусматривает, основываясь на вероятности, что вы будете делать дальше".

Исследователи изучают, как люди сгибают спину, используя датчики тела, которые подают сигнал, когда вы что-то поднимаете неправильно. Они используют эту систему, чтобы научить людей лучше двигаться, и утверждают, что экзоскелет играет важную роль в предотвращении проблем.

Неич Шарабон, директор S2P: "Приобретение правильных навыков повседневных движений - это важное дополнение к укреплению мышц и четкости действий. Но иногда невозможно избежать вредных физических усилий, и именно здесь на помощь приходят другие решения, такие как внешняя поддержка".

Но, достаточно теории, как все происходит на практике? Исследователи решили протестировать свою систему в инженерной компании Hidria. Около 2 тысяч ее сотрудников производят комплектующие для автомобильной промышленности. Экзоскелет передает силу от рабочего к его ногам, придавая им толчок. Что об этом думают сотрудники предприятия?

Романа Кайдич, оператор, Hidria: "Оно толкает вас в поясницу; здесь, по бокам; движения упругие, а ощущения очень даже приятные".

Тадей Драган, рабочий, Hidria: "Если это уменьшит мою боль в спине, ногах, руках, я буду безмерно счастлив".

Однако наблюдение за экзоскелетом в действии в реальной производственной среде подтвердило, что этот прототип слишком широк и громоздок.

Ян Бабич: "Мы уже работаем над дизайном образца, в котором двигатели будут расположены сзади и не будут препятствовать движению пользователя".

Исследователи полагают, что более эргономичный дизайн экзоскелета сыграет решающую роль, хотя и понимают, что убедить носить его рабочих, которые не испытывают болей в спине, будет сложно.

Ян Бабич: "Если вы не лечите заболевание, а просто его предупреждаете, пользователю очень трудно принять эту технологию. Обычно, когда у вас возникает проблема, вы начинаете чувствовать себя обузой. Когда это проявляется, вы хотите вылечиться, но бывает слишком поздно".

Участники проекта верят в успех разработки и намерены превратить этот образец в коммерчески жизнеспособный продукт, который сможет носить каждый.