"Букет тюльпанов" Джеффа Кунса в Париже

В Париже состоялось открытие скульптуры "Букет тюльпанов" американского художника Джеффа Кунса. Эта композиция, представляющая собой руку, зажимающую 11 тюльпанов — подарок. предложенный посольством США столице Франции после терактов 2016 года. Деньги на создание скульптуры стоимость выделили американские и французские спонсоры.

Джефф Кунс объяснил свою творческую идею: "Мы должны смотреть в будущее и жить для наших детей, семьям нужно найти способ справиться с ужасной потерей своих близких. Я хотел выразить свою солидарность, показать, что мы поддерживаем их и можем вместе найти этот путь".

После нескольких лет полемики власти города решили установить тюльпаны возле музея изящных искусств Petit Palais.

Дочь Патрисии погибла в театре "Батаклан": "Эта скульптура — доказательство крепкой связи между двумя странами. Я в ней вижу краски жизни, корни, которые остались и продолжают расти несмотря на трагедию, которую нам пришлось пережить. Эти цветы воплощают в себе жизнь".

По словам Джеффа Кунса, 80% дохода от авторских прав будут получать родственники жертв теракта, остальные средства будут направлены ремонт и содержание скульптуры.