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Люксембург

Суд ЕС санкционировал планетарный бан в Facebook

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 Андрей Позняков 
Суд ЕС санкционировал планетарный бан в Facebook
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Facebook могут обязать блокировать доступ к определённым сообщениям для пользователей по всему миру, если в какой-то из стран ЕС эти материалы будут признаны незаконными. Такое постановление принял Суд Европейского союза. В решении сказано, что, получив информацию об информации, нарушающей закон, администрация соцсети должна самостоятельно прекратить её распространение среди пользователей.

В Facebook это решение раскритиковали. В компании уверены, что оно нарушает принцип, согласно которому одна страна не может навязывать остальным свои положения о свободе слова. Администрация Facebook предупреждает, что будет вынуждена превентивно отслеживать и удалять записи, которые покажутся модераторам похожими на материалы, признанные незаконными в какой-то отдельной стране.

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