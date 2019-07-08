Суд "Европа против Facebook"

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В большинстве смартфонов установлено теперь приложение Facebook, призванное облегчить общение людей. Действия таких американских соцсетей в отношении своих пользователей изучаются высшей судебной инстацией Евросоюза.

Молодой австрийский адвокат Макс Шремс с 2013 года участвует в кампании против информационных злоупотреблений:

«Суть всего дела — это наблюдение со стороны Агентства национальной безопасности США, - говорит он. - Если вы доверяете свои данные таким гигантам, как Facebook или Google, они обязаны пересылать их в службы безопасности Соединённых Штатов. Это можно называть массовой слежкой».

Филиал Facebook находится в Ирландии. Европейский суд решает, следует ли обязать регуляторов этой страны запретить перевод европейских данных за пределы ЕС, раз уж не существует законов для их защиты.

Эксперт по технологической политике Дженнифер Бейкер видит угрозу свободе информации:

«Плюс - то, что этому уделяется много внимания, а минус - то, что может быть нарушен обмен данными между ЕС и США».

Пока речь идет только о Facebook. Но любое решение об ограничении потока информацией в обе стороны через Атлантику может затронуть сотни тысяч разных компаний и негативно повлиять на мировую экономику. Но Макса Шремса заботит не это:

«В конце концов, мы добиваемся того, чтобы новая технология служила людям, а не просто паре корпораций или правительств».

Это один из самых сложных случаев, которые приходилось рассматривать Суду в Люксембурге. Он ляжет в основу будущих законов в передаче данных в Евросоюзе.

Президент Латвии - Эгил Левитс

У Латвии — новый президент. В понедельник в Сейме принёс торжественную клятву 64-летний Эгил Левитс. Он назвал главными проблемами коррупцию, финансирование партий и теневую экономику.

Левитс - бывший член Европейского Суда, соавтор Декларации о независимости Латвии. Он был избран главой государства в мае.

Экономика благосостояния по-фински

Министры социальных и потребительских дел Евросоюза обсудили в понедельник в Брюсселе перспективы строительства экономики благосостояния – это любимый проект председателя ЕС Финляндии. Она призывает другие страны признать, что хорошее материальное и психологическое состояние людей является предпосылкой экономического роста и общественной стабильности.

Другие задачи проекта Хельсинки— сокращение неравенства, в том числе гендерного, улучшение возможностей для трудоустройства и личного развития.

Началась реставрация «Ночного Дозора» Рембрандт

Амстердамский художественный музей Рейксмюсеум начал самую значительную реставрацию «Ночного Дозора».

Вокруг знаменитой картины Рембрандта 1642 года установлен стеклянный павилион, чтобы за процессом могли следить посетители. А для всего мира в интернете будут вестись прямая трансляция восстановительных работ стоимостью во много миллионов евро.