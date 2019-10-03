Карола Ракете: "Миграция - системная проблема ЕС"

Евросоюз всё чаще делегирует функции по спасению тонущих в море нелегальных мигрантов третьим странам, в том числе таким, где идут боевые действия. А это нарушает международное законодательства. Такова суть выступления в Европарламенте Каролы Ракете, капитана судна Sea Watch 3, которое пришвартовалось в итальянском порту, несмотря на запрет.

"Мы должны рассматривать это как европейскую проблему, которая нуждается в европейском решении. Речь идет не об отдельных государствах: это системная проблема, которая стоит сейчас перед всем ЕС

- заявила Карола.

Некоторые депутаты Европарламента аплодировали ей стоя. Другие - в основном правые радикалы - назвали позором аплодисменты человеку, нарушившему закон страны члена ЕС.

Карола Ракете привлекла внимание международной общественности, когда её арестовали в порту Лампедузы. Она отказалась отвезти спасённых мигрантов обратно в Ливию, заявив, что там им не будет обеспечена безопасность. Две недели судно Sea Watch 3 не принимал ни один из итальянских портов, пока Ракете, ослушавшись приказов итальянской береговой охраны, не высадила мигрантов на берег. Ей предъявлены обвинения в содействии нелегальной миграции и вторжении в территориальные воды.

В прошлом году в Италии по инициативе главы МВД и вице-премьера Маттео Сальвини был принят декрет, ограничивающий доступ мигрантов. Их доставку Сальвини назвал "организованным незаконным бизнесом" и "методом давления на власти стран ЕС".

"Если неправительственные организации лишатся возможности помогать наживающимся на переправке людей, то наша цель будет достигнута", - говорил Сальвини.

За то время, что его партия "Лига" входила в правительство, поток нелегальных мигрантов в Италию снизился более чем на 90%. Сформированный в сентябре новый кабмин (уже без "Лиги") смягчил правила, вновь открыв итальянские порты для доставляемых мигрантов. Карола Ракете и те, кто её поддерживает, требуют запретить преследование помогающих им людей.