В ЕС с опаской рассматривают план Джонсона

В ЕС новые предложения Лондона по «брекситу» вызывают немало вопросов. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер говорил об позитивных сдвигах в обсуждении нового плана Бориса Джонсона, но тут же отметил, что остаются некоторые серьёзные проблемы.

В свою очередь, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар после встречи со своим шведским коллегой Стефаном Лёвеном в Стокгольме раскритиковал предложения Джонсона: по его словам, в них много недостатков и их ещё надо серьёзно дорабатывать.

О европейской реакции на новый план «брексита» рассуждает наш политический обозреватель Даррен МакКаффри:

«Надо сказать, в Брюсселе сейчас без особого оптимизма смотрят на перспективы заключения сделки. Я думаю, что беспокойство ЕС связано с тремя основными группами вопросов. Во-первых, это таможенные соглашения и наличие необходимых средств контроля. В ЕС опасаются, что таких средств нет.

Беспокойство вызывает и роль, которую может сыграть Ассамблея Северной Ирландии. Британское правительство хочет, чтобы ей, по сути, давали возможность выбора каждые 4 года. __А ещё беспокойство связано с будущей торговой сделкой между Великобританией и ЕС: кажется, что Борис Джонсон хочет пойти в ином направлении, нежели его предшественница Тереза ​​Мэй.

Всё это Юнкер с Джонсоном обсуждали по телефону, они говорили об успехах, но остаётся немало неопределённости, прежде всего в том, удастся ли вообще заключить сделку. Члены Европарламента, похоже, не в полной мере убеждены в том, что это необходимости. __Переговоры будут продолжаться, расхождения еще довольно велики, а времени перед предстоящим решающим саммитом ЕС, который состоится всего через пару недель, остаётся мало».