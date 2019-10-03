Оппозиция против плана Бориса Джонсона

В то время как предложения Лонодона по "брекситу" тщательно изучают в Брюсселе, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил свои идеи депутатам Палаты общин.

Вместо "бэкстопа" план под условным названием "Две границы на четыре года" предусматривает появление временной границы по Ирландскому морю.

Согласно этому плану после переходного периода Северная Ирландия на четыре года останется в составе единого рынка ЕС, однако покинет европейский таможенный союз.

"Необходимости в проверках или в какой-то инфраструктуре не будет — ни на самой границе между Ирландией и Северной Ирландии, ни поблизости от нее", — сказал премьер. "Вместо этого проверка таможенных вопросов будет проводиться "электронным образом или в небольшом количестве случаев, когда это понадобится, — на территории предприятия-экспортера или на других этапах поставки товара".

Критики говорят, что подобных эффективно действующих технологий пока просто нет. Оппозиция заявляет, что не поддержит план Джонсона, так как он навредит бизнесу в Северной Ирландии.

"Дело в том, что спустя три года это правительство до сих пор не нашло решения проблемы ирландкой границы и соглашения страстной пятницы. и если раньше правительство хотело, чтобы границы в Ирландии не было, сегодня оно предлагает создать две границы", — сказал дидер Лейбористской партии Джереми Корбин

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что предложенный Джонсоном план не способен в полной мере решить проблему границы. Главы правительств Ирландии и Великобритании проведут двусторонние переговоры на следующей неделе.