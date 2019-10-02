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Ураган "Лоренцо" прошёлся по Азорским островам

Ураган "Лоренцо" ударил по португальским Азорским островам. Порывы ветра до 190 км/ч, сильнейшие ливни и высокие волны - вот с чем пришлось встретиться жителям острова Фаял, больше всех пострадавшему из 9 островов архипелага. Ветер обрывал линии электропередачи и валил деревья.

Подобные "Лоренцо" ураганы — редкое явление на севере и востоке Атлантики. Национальный центр ураганов США в Майами заявил, что волны, вызванные ураганом, ощущаются на восточном побережье Северной Америки, на Багамах и в некоторых частях Западной Европы. Как ожидается, "Лоренцо" направляется через Атлантику к Ирландии и Великобритании, но, скорее всего, ослабеет и превратился в сильный циклон.

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