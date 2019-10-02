В Брюсселе новое компромиссное предложение Бориса Джонсона встречают без энтузиазма. Координатор Европарламента по «брекситу» Ги Верхофстад предположил, что документ — лишь повод для того, чтобы переложить на Брюссель вину за срыв «организованного брексита». Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье высказывается более дипломатично:

«Прогресс есть, но, честно говоря, остаётся ещё много того, что нужно сделать, чтобы добиться трёх задач „Бэкстопа“. Это отсутствие границ, общеирландская экономика и защита единого рынка — то есть защита потребителей, граждан и предприятий в рамках единого рынка с 27-ю странами ЕС».

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, который удостоился не лучшей характеристики в речи Джонсона на партийном съезде, ожидаемо выступил с резкой критикой инициативы премьера:

«Это ещё хуже, чем сделка Терезы Мэй. Я не могу себе представить, чтобы её поддержали. Она приведёт Британию к отмене государственного контроля, к подрыву и расшатыванию Соглашения Страстной пятницы».

В Дублине ещё до публикации подробностей назвали документ «плохой новостью», но тем не менее обещали изучить предложение. В то же время юнионисты из Северной Ирландии горячо приветствуют компромиссный вариант.

Арлин Фостер, лидер Демократической юнионистской партии:

«Мы считаем это предложения разумным и стабильным путём началом возможных переговоров с ЕС. Мы покидаем единый рынок, покидаем таможенный союз. И если по окончании переходного периоды мы не найдём подходящих альтернатив, то можем решить остаться частью Соединённого Королевства на особом положении. Так что это неплохая основа для компромисса».