Собеседование с депутатами Европарламента

Европарламент допрашивает кандидатов на должности еврокомиссаров. В среду на "красном ковре" оказалась француженка Сильви Гулар — в составе Еврокомиссии в ее обязанности будут входить вопросы внутреннего рынка. У законодательного органа ЕС вызывает сомнение ее репутация: с Гулар до сих пор не сняты подозрения в фиктивным найме помощников фракции французских центристов MoDem в Европарламенте, где она сама несколько лет работала депутатом.

Сильви Гулар, кандидат на должность еврокомиссара по внутреннему рынку: "Я чиста! Я чувствую себя спокойно и уверенно, потому что я вам уже говорила — обвинения мне не предъявлены. Но я, конечно буду соблюдать все решения, принятые правосудием, а вас я прошу соблюдать принцип презумпции невиновности".

Сильви Гулар также пришлось объяснять, что она делала в роли консультанта в американском аналитическом центре будучи евродепутатом. Она заявила, что эта деятельность была законной и задекларирована в соответствии с требованиями.

Собеседования в Европарламенте продлятся до 8 октября. Они также станут проверкой для Урсулы фон дер Ляйен, которая возглавит Еврокомиссию 1 ноября.