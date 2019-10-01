Полвека назад в Северной Ирландии вспыхнула вооруженная борьба, продолжавшаяся 25 лет и достигавшая иногда масштабов настоящей гражданской воны. Её жертвами стали свыше 3500 человек. Кровопролитие было остановлено после того, как стороны конфликты, юнионисты и республиканцы, договорились о совместном правлении в регионе, так называемой обязательной коалиции.

Три брата Юджина Риви погибли от рук британских лоялистов в 1976 г. Он опасается, что жёсткий «брексит» может спровоцировать новую волну насилия:

«Я знаю, что основное направление республиканцев, бывшая временная ИРА не собирается снова брать в руки оружие. Но есть разные группы диссидентов, которые кормятся на такого рода событиях и они совершенно точно атакуют пропускные пункты на границе».

Имон Молли, многолетний исследователь радикального крыла Ирландской республиканской партии, считает, что даже недавнее убийство диссидентами журналистки все еще не говорит о их готовности снова перейти к военным действиям:

«Я считаю, что по обе стороны границы настроения одинаковые, поэтому вряд ли стоит вооруженных выступлений от диссидентов-республиканцев и других направлений республиканизма».

Сэм МакБрайд, политический обозреватель газеты Belfast News Letter, представитель пробританской протестантской общины Северной Ирландии, напротив, считает, что радикальные республиканцы способны на всё:

«Республиканцы-диссиденты с готовностью используют любую возможность оправдать насилие, всё, что может найти одобрение со стороны ирландских националистов, включая нападение на пограничную инфраструктуру».

Большинство людей, опрошенных нами на улицах Белфаста, не хотят возвращения смутного времени.

«Я бы сказал, что граница это главный вопрос сейчас, это можно заметить по новостям последних двух дней».

«Я хорошо помню 1970-1980-е гг. и возвращаться туда не хочется».

«Меня тревожит оборудование границы между Ирландией и Северной Ирландией. Надеюсь, что Бог не допустит возобновления вооружённой борьбы».

Кен Меррей, Euronews: «У очень многих здесь есть опасения, что если Соединённое Королевство выйдет из Европейского Союза без соглашения, может снова вспыхнуть насилие. Мы пока не знаем, случится это или нет. Но в любом случае на это повлияют решения, которые предстоит принять в ближайшие недели не в Дублине или Белфасте, а в Лондоне».