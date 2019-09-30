Посольство РФ назвало фейком сообщения о российском спецназе на Шпицбергене

Фейком и грубой провокацией назвало посольство России в Осло публикацию норвежского интернет-издания Aldrimer. Несколько дней назад оно сообщило, что на Шпицбергене и на материковой части Норвегии был замечен российский спецназ: российские военные якобы провели разведку против ключевых объектов и критической инфраструктуры, развернули системы технического мониторинга и сенсорные платформы.

Не исключаем также, что данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с "российской угрозой" в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития вооруженных сил. Считаем подобные методы не соответствующими журналистской этике" Посольство России в Осло

Издание ссылалось на данные, предоставленные в том числе американскими военными, которые проводили в этом районе съемку с разведывательных самолетов.

По данным СМИ, военные мобилизовали как минимум одну специальную подводную лодку типа П-650, "предназначенную для скрытого размещения сил специального назначения". Два года назад телеканал "Звезда" назвал эти подводные лодки "малыми многоцелевыми дизельными субмаринами" и "принципиально новым боевым кораблем".

В Норвегии, по данными СМИ, появление спецназовцев связали с российскими военными учениями в Баренцевом море, в ходе которых Северный флот России приблизился к Шпицбергену. При этом на материковой части страны, как сообщает издание, российские военные в основном действовали под видом штатских.

Учения Северного флота продлились два месяца. Североморцы исследовали архипелаги Новая Земля, Северная Земля, Земля Франца-Иосифа, полуостров Таймыр. За это время было проведено более 10 масштабных учений на море и на суше. На базу в Североморск военные вернулись сутки назад.

Шпицберген – полярный архипелаг, который входит в состав Норвегии. Но, согласно Шпицбергенскому трактату, подписанному в 1920 году, еще несколько десятков стран имеют право на эксплуатацию природных ресурсов этого архипелага и ведение на его территории научной деятельности. К настоящему моменту Россия – единственная страна, кроме Норвегии, у которой есть экономические интересы на этих островах. При этом ни одно государство не может использовать Шпицберген в военных целях.