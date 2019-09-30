Беспорядки в лагере для мигрантов "Мориа" ускорили его расселение

Власти Греции обещают частично расселить лагерь для мигрантов «Мориа» на острове Лесбос, который в воскресенье после крупного пожара был охвачен беспорядками. По данным ООН, там размещены около 12 тыс. человек, 3 тыс. до конца октября собираются перевести в другие места.

При пожаре, как подтвердили в правительстве, погибла женщина, 17 человек госпитализированы, в том числе дети. Греческие издания сообщали, что второй жертвой мог стать младенец, однако официально это не подтверждено.

Были обнаружены обугленные останки, что и спровоцировало беспорядки с участием мигрантов, которые атаковали пожарных и полицейских, забрасывая их камнями и тем, что попадалось под руку. Элефтериос Ойкономоу замглавы Министерства защиты граждан

На следующий день после ЧП жизнь в лагере выглядит спокойной и размеренной. Тем не менее, когда находишься здесь, не покидает ощущение, что ситуация в любой момент может вновь выйти из-под контроля, — передаёт с места событий корреспондент Euronews Апостолос Стаикос:

«Для наведения порядка из Афин в этот лагерь перебросили 4 отряда спецназа. Но люди здесь по-прежнему находятся в напряжении, они постоянно спрашивают, когда они уже покинут этот остров. 12 000 человек размещены в центре для приёма беженцев, рассчитанном на 3 500, максимум 4 000 мигрантов».

Работники лагеря «Мориа» говорят, что в воскресенье здесь было два пожара. Один за пределами центра, другой — на его территории. Что стало причиной возгораний, не уточняется. Пока не прибыли пожарные, жители лагеря, по словам сотрудников, пытались своими силами тушить огонь, но их оттеснили сотрудники полиции. Так, по предварительным данным, и начались беспорядки, после которых управление ООН по делам беженцев призвало власти Греции ускорить расселение лагеря «Мориа».