Лагерь"Мориа": бунт после пожара

Сильный пожар в переполненном лагере беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос привёл к гибели, по официальным данным, одного человека.

Обгоревшее тело женщины было доставлено в местный госпиталь.Также, по сообщениям СМИ, погиб её ребенок. 17 человек госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает, подтвердили власти.

Возгорание началось в воскресенье. Требуя переселения на материк, мигранты подожгли контейнеры для жилья.

Борьба с огнём длилась несколько часов. Обвиняя пожарные службы в медлительности, обитатели лагеря устроили беспорядки. Для разгона бунтующих полиция применила слезоточивый газ.

Лагерь, рассчитанный на проживание трёх тысяч человек, в настоящее время вмещает 12 тысяч.

О небезопасных условиях жизни в "Мориа" благодаря СМИ стало известно в прошлом году. ООН призывает власти переселить просителей убежища на континентальную часть страны.

В последнее время поток мигрантов на греческие острова из соседней Турции усилился. Только в августе сюда прибыли девять тысяч человек. Это самый высокий показатель с тех пор, как в 2016 году ЕС и Турция подписали соглашение о закрытии маршрута для переправки нелегалов в Европу через Эгейское море.