Потоп в Индии: вода не отступает

Непрекращающиеся дожди в северных индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар привели к сильному наводнению. Жители наиболее пострадавших районов эвакуированы, сообщают власти.

Однако с целым рядом населённых пунктов прекращено железнодорожное и автомобильное сообщение. Закрыты учебные, медицинские и прочие госучреждения. Нарушено энергоснабжение. Под водой оказались тростниковые и рисовые поля.

Жертвами стихии за минувшую неделю стали свыше ста человек.

Прогнозы синоптиков не внушают оптимизма: ливни в ближайшие дни здесь не прекратятся.