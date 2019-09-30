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Потоп в Индии: вода не отступает

Непрекращающиеся дожди в северных индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар привели к сильному наводнению. Жители наиболее пострадавших районов эвакуированы, сообщают власти.

Однако с целым рядом населённых пунктов прекращено железнодорожное и автомобильное сообщение. Закрыты учебные, медицинские и прочие госучреждения. Нарушено энергоснабжение. Под водой оказались тростниковые и рисовые поля.

Жертвами стихии за минувшую неделю стали свыше ста человек.

Прогнозы синоптиков не внушают оптимизма: ливни в ближайшие дни здесь не прекратятся.

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