Курц в поисках союзников

Удивление, недоумение испытали многие, узнав о потерях, которые понесли ультраправые на внеочередных парламентских выборах в Австрии. Вероятность того, что победившие на них консерваторы будут искать других союзников для формирования коалиции, возросла.

Не исключено, что "Австрийская народная партия" обратит свой взор на партию "зелёных", которая занесла эти выборы себе в актив.

"Это очень хороший результат для АНП и Себастьяна Курца. Скоро мы увидим, действительно ли зелёные хотят проводить политику в защиту окружающей среды. Или они - скрытые коммунисты, работают против Курца", - говорит этот избиратель.

"Меня удивило то, что"Партия свободы" потеряла так много голосов. Должно быть, это произошло из-за череды скандалов. И всё же это было неожиданно", - вторит ему ещё один мужчина.

"Это невероятно! Я и не предполагала, что зелёные могут отыграть столько. Хотя было ясно, что АПС проиграет. Дискуссии о климате обеспечили зелёным хороший результат", - уверена эта женщина.

Ещё один возможный вариант: альянс с социал-демократами, ставшими по итогам голосования вторыми.

Впрочем, Себастьян Курц, которому прочат возвращение на пост канцлера, допускал вариант создания правительства меньшинства, если межпартийные переговоры не приведут к успеху.