Победа Мадса Педерсена

В британском Йоркшире завершился чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Победителем мужской групповой гонки, которую осложнил сильный дождь, стал датчанин Мадс Педерсен. Второе место досталось итальянцу Маттео Трентину, третье — у швейцарца Штефана Кюнга.

Спортсмены стартовали в Лидсе, преодолели три подъема и вернулись в Харрогейт, где прошли семь 13-километровых технически сложных кругов — всего 54 километра.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ходе турнира было много падений: один из фаворитов бельгиец Филипп Жильбер выбыл из гонки.

Итоги соревнований в Йоркшире повлияют на отбор участников Олимпийских игр в Токио в индивидуальной гонке. На турнире также разыгрываются очки, которые учитываются при составлении итогового рейтинга Международного союза велосипедного спорта.

В прошлом году победа в групповой гонке досталась испанцу Алехандро Вальверде.