Выборы в Австрии: Европа делает выводы

"Во многих отношениях результаты досрочных выборов в Австрии были ожидаемы, но они принесли и ряд сюрпризов. Прежде всего, стоит отметить то, что Себастьян Курц снова победил и, что правоцентристы в Европе все еще могут выигрывать выборы. Это хороший результат как для партии, так и самого Курца, учитывая тот факт, что в ряде стран Европы - Франции, Италии и Германии, правые порой испытывали трудности. Исход же нынешних выборов в Австрии можно считать личным успехом Курца, который в свое время был самым молодым канцлером альпийской республики.

В то же время, анализируя итоги голосования, мы можем сказать о существующей в Европе тенденции, касающейся левых политических сил. Они продолжают бороться и пытаются оставаться на плаву. Одновременно ультраправые партии, похоже, топчутся на месте. Так было, в частности, на европейских выборах, состоявшихся несколько месяцев назад, и на других выборах, где ультра-правые не смогли выступить столь же удачно, как им это удавалось ранее.

Посмотрите, Австрийская партия свободы лишилась почти 10% голосов, если сравнивать с данными двухлетней давности. Это, возможно, признак того, что популисты теряют позиции, как в Австрии, так и в других частях Европы.

Очень неплохие результаты в Австрии несомненно показали "зеленые" и подобное последнее время мы можем наблюдать в целом ряде стран ЕС.

Судя по всему, "зеленая волна" действительно существует. Многи избиратели полагают, что экология сейчас приоритетный вопрос. Это, в свою очередь, признак того, что "зеленая" повестка дня, вероятно, сформирует политику в Европе, и, разумеется, в Западной Европе, в ближайшие годы".