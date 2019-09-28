Кубок мира по регби: Япония сотворила сенсацию

Родные стены помогают.

Сборная Японии сенсационно одолела сборную Ирландии на Кубке мира по регби.

Хозяева турнира проигрывали сопернику после первого тайма — 9:12, однако смогли победить, набрав 10 очков во втором отрезке матча.

Итог встречи 19:12.

Это уже вторая подряд победа Японии: ранее в матче-открытии они обыграли сборную России (30:10).

Благодаря волевой победе над Ирландией номером один в мировом рейтинге сборных Япония возглавляет группу А с 9 очками. "Парни в зеленом" отстают на три очка.

В другой группе С Аргентина довольно легко переиграла сборную Тонги. И теперь занимает второе место после сборной Англии. Это первая победа аргентинцев на турнире, в первом матче они уступили французам.

В группе В Южная Африка разгромила Намибию со счетом 57:3 и, благодаря набранным в этом матче пяти очкам, обгоняет Новую Зеландию. А лидируют в группе итальянцы.

Кубок мира по регби, впервые проходящий в Азии, продлится до 2 ноября.