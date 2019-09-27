Саке завоевывает Италию

Программа "Вкус" приглашает в Италию - в Милан и на Адриатику - для разговора о набирающей силу моде на саке. Как выяснилось, среди итальянцев немало настоящих знатоков и ценителей японского алкогольного напитка.

Один из них - Лоренцо Феррабоски; сомелье и знаток Японии, работает в специализированном магазине саке в Милане. Он напоминает, что саке - не дистиллированный продукт, а ферментированный, как пиво или вино. "Саке - это ключ к блюду, и часто те, кто попробовал этот напиток за ужином, больше не запивают еду вино или пивом, - говорит Феррабоски. - Саке не перебивает вкус, а лишь гармонично поддерживает его, идеально сочетается с морепродуктами".

Свежайшие дары моря в Италии - это побережье Адриатики в районе Кьоджи. Местный рыбный рынок - одно и самых посещаемых мест, сюда приходят и простые покупатели, и профессионалы от кулинарии. Такие, как хозяйка рыбного ресторана Изи Коппола; ее заведение находится в нескольких километрах от Кьоджи, в живописном месте Дельта-дель-По.

"Мы предлагаем гостям только свежайшую рыбу, выловленную здесь, в Дельта- дель-По, или в верхней Адриатике, - рассказывает ресторатор. - Рекомендуем сочетать рыбные блюда, морепродукты с саке. Для нас это - целая философия: ввести напиток из такой далекой страны в меню из привычных, местных, свежайших продуктов".

Кухней ресторана заведует молодой шеф-повар Алессио Боттини: "У нас здесь целая коллекция саке, этот напиток - прекрасная альтернатива вину, которое тоже, конечно, значится в нашем меню. Мы делаем ставку на "фьюжн", вплетая в нашу традиционную региональную кухню продукт, привезенный издалека. В итоге получается совершенно новая комбинация, все оттенки вкуса прорисованы, усилены".

Один их фирменных местных продуктов - розовые устрицы; их подают с приправой из трав и саке. Некоторые клиенты, такие как Джованни, уже оценили необычное сочетание; мужчина надеется, что саке понравится и его спутнице. "Тут подают саке с очень насыщенным, минеральным вкусом, он идеально оттеняет сладковатую мякоть устриц, - рассказывает Джованни. - После такой дегустации во рут долго сохраняется приятное послевкусие".

Его подруга настроена на необычный ужин: "Мне очень любопытно попробовать это сочетание. Наши устрицы, как известно, имеют привкус ореха. Думаю, с саке он раскроется ярче и послевкусие будет очень ощутимым, обволакивающим".