Смертельное лекарство

Из-за трагического случая, произошедшего в немецком Кёльне на прошлой неделе, власти распорядились о закрытии несколько городских аптек. В одной из них женщина, находившаяся на 25-й неделе беременности, купила глюкозосодержащий препарат, который стал смертельным для неё и её ребёнка.

Врачи провели экстренное кесарево сечение. Но в пятницу стало известно, что 28-летняя молодая мама и младенец скончались.

Вскрытие показало: смерть наступила из-за полиорганной недостаточности.

"Вчера, около четырёх часов дня мы получили результаты судебно-медицинской экспертизы. В контейнере, который содержал глюкозу, было также обнаружено токсичное вещество", - рассказал журналистам Андреас Кох из отделения уголовного розыска Кёльна.

Было установлено, что предназначенный для диагностирования сахарного диабета препарат, который предположительно был изготовлен в местной аптеке, приобрела ещё одна женщина. Почувствовав себя плохо, она прекратила приём, что, вероятно, спасло ей жизнь.

Название вещества пока не раскрывают. В прокуратуре не исключают версию о предумышленном убийстве.