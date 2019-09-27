«Объединённый мир, а не горы долгов»

Евросоюз и Япония подписали Договор о стратегическом партнёрстве: документ о координации масштабных проектов в области инфраструктуры, транспорта и информационных сетей. Токио и Брюссель подчёркивают, что двустороннее соглашение — часть общей стратегии по созданию прочных связей между Европой и Азией.

Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии:

«Мы серьёзно настроены на сохранение — и обновление в случае необходимости — глобальной системы, основанной на правилах. И ради этого мы готовы работать со всеми партнёрам. Мы должны завещать следующему поколению объединённый мир и чистую природу, а не горы долгов».

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии:

«Дамы и господа, в наше время те ценности и принципы, которыми мы дорожим, могут пошатнуться и измениться. И вот, Евросоюз и Япония — два полюса Евразии — создают Договор о стратегическом партнёрстве. Начало ему мы положим решительным заявлением о том, что Япония и Европа способны и дальше развивать длительное сотрудничество между стратегическим партнёрами, поскольку разделяют общие ценности и принципы».

Стороны не скрывают, что договор должен стать противовесом стратегии «Нового шёлкового пути», которую Китай продвигает в сотрудничестве с Россией, Казахстаном и целым рядом других стран. В рамках этой концепции Пекин вкладывает миллиарды долларов в строительство как сухопутной, так и морской инфраструктуры для эффективной доставки своих товаров по Евразии, а в перспективе — и по всему миру.