Китай и Россия укрепляют связи

Китай и Россия укрепляют сотрудничество и усиливают взаимную поддержку. Об этом заявил представитель МИДа КНР вскоре после того, как в Москве дали высокую оценку российско-китайским отношениям, выступив также против внешнего вмешательства в дела Гонконга:

«В условиях сложной и нестабильной международной обстановки, когда некоторые страны пытаются вмешаться во внутренние дела других, Китай и Россия будут действовать на основе консенсуса, достигнутого главами двух государств, расширять взаимную поддержку, укреплять стратегическое взаимодействие, защищать общие интересы, а также мир, стабильность и справедливость в регионе и во всём мире».

Сотрудничество между двумя странами активно развивается не только в политической, но и в экономической сфере. Ожидается, что уже в конце года начнутся поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», строительство которого началось пять лет назад.

На прошедшем во Владивостоке экономическом форуме было объявлено о планируемом увеличении объёмов экспорта в Китай сельскохозяйственной продукции, прежде всего сои, что стало особенно актуально в связи с торговой войной между США и КНР.