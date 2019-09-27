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300 евро за Антуана Гризманна

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 Елена Караева 
300 евро за Антуана Гризманна
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Каталонский клуб нарушил регламент при трансфере французского форварда Антуана Гризманна, и за это "Барселону" наказала испанская футбольная федерация. Каталонцев оштрафовали на 300 евро. Тогда как пренебрежение правилами позволило клубу сэкономить 80 миллионов евро.

Иск подал предыдущий клуб нападающего - мадридский "Атлетико".

Его руководители были очень недовольны тем, что недополучили, как они говорили, денег за игрока. Клуб предъявил доказательства, что переговоры между чемпионом мира и каталонцами стартовали еще в марте до открытия меркато.

Соответствующая комиссия футбольного регулятора Испании сочла, что факт преждевременного начала переговоров, дата которых и повлияла в итоге на снижение суммы отступных, доказать практически невозможно.

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