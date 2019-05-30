Прибыльный футбол

Футбол приносит прибыль. По данным аудиторской компании Deloitte, в прошлом сезоне суммарный доход пяти основных европейских футбольных чемпионатов составил 15,6 млрд евро. При определении общей суммы учитывались доходы от продажи билетов и прав на телевизионные трансляции, а также доходы от спонсоров и коммерческой деятельности.

В этом рейтинге первое место занимает Английская премьер-лига, которая заработала 5,44 млрд евро.

На втором месте — немецкая Бундеслига, получившая 3,2 млрд евро прибыли. Испанская Ла лига заработала 3,1 млрд евро, итальянская Серия А — 2,2 млрд евро.

На пятом месте оказалась французская Первая Лига, прибыль которой составила 1,7 млрд евро.

Российская премьер-лига заняла в списке шестое место, заработав 813 миллионов евро. Наибольшую часть выручки российские клубы получили от спонсорских соглашений. Эти показатели позволили Российской премьер-лиге опередить чемпионат Турции, доход которого составил 713 миллионов евро.