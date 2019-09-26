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Израиль

Нетаньяху поручено сформировать правительство

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 Кнарик Хачатрян 
Нетаньяху поручено сформировать правительство
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Формировать новое правительство Израиля будет Биньямин Нетаньяху. Президент Реувен Ривлин принял такое решение после консультации с депутатами кнессета.

В среду лидер левоцентристов и главный соперник Нетаньяху Бени Ганц отверг его предложение создать правительство широкого единства, отметив, что не войдёт в коалицию с политиком, против которого выдвинуты серьёзные обвинения: на 2 октября назначены досудебные слушания по делам о коррупции и злоупотреблениях с участием премьер-министра.

На формирование нового кабмина у Нетаньяху 42 дня.

"Я сделаю все возможное с мандатом, который вы мне доверили, - сказал он президенту. - Если мне не удастся, я верну вам мандат, и с божьей помощью, с помощью граждан Израиля и вас, господин президент, мы создадим широкое правительство национального единства в будущем".

Биньямина Нетаньяху поддерживают 55 депутатов парламента, Бани Ганца - 54. Для формирования коалиции нужен по меньшей мере 61. 8 мест в Кнессете получила партия "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, но он отказывается присоединяться как к правому кабинету Нетаньяху из-за участия в нем ультраортодоксальных партий, так и к возможной центристской коалиции Ганца, которую поддерживают депутаты от "Объединённого арабского списка".

Если Нетаньяху необходимой поддержки не добьётся, то право формировать правительство перейдёт к Ганцу, у которого будет на это 28 дней. Если и его попытки окажутся безуспешны, то кнессет может выбрать третьего кандидата, а в случае очередной неудачи будут назначены новые выборы - третьи за 12 месяцев.