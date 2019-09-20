Бени + Биби: возможна ли коалиция?

Консультации с руководством прошедших в Кнессет партий и движений президент Израиля Реувин Ривлин начнёт в воскресенье. Но он уже приветствовал призыв премьер-министра и главы партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху к лидеру блока "Кахоль Лаван" Бени Ганцу о создании правительства широкого единства. На церемонии в память о бывшем израильском премьер-министре и президенте Шимоне Пересе Нетаньяху напомнил о том периоде в истории страны, когда два соперничавших политика занимали пост главы кабмина по очереди:

"Когда после выборов в кнессет ни у кого не было чёткой победы, Шимон предпочёл национальное единство. Он и Ицхак Шамир согласились сотрудничать, чтобы привести Израиль к безопасном берегам. На этих выборах тоже не было чёткой победы. И я призываю вас, Бени! Давайте работать вместе, чтобы вновь вести государство Израиль к безопасным берегам".

Правительство национального единства на условиях ротации работало в Израиле с 1984 по 1988 год. Перес ("Авода") и Шамир ("Ликуд") исполняли обязанности главы кабмина в течении двух лет, по очереди: сначала один из них был премьер-министром, а другой - исполняющим обязанности премьера (этот пост был создан специально) и министром иностранных дел. Через два года произошла рокировка.

Бени Ганц официально на предложение Нетаньяху пока не ответил, но на пресс-конференции в Тель-Авиве дал понять, что правительство он думает возглавить сам.

"Я хочу и намерен создать широкое либеральное правительство единства, под своим руководством. Правительство, которое будет выражать волю народа и сдержит свои обещания".

А партнёр Ганца по блоку Моше Яалон высказался более определённо, заявив, что "Кахоль Лаван" не войдёт в состав коалиции во главе с Нетаньяху, с которым, по его мнению пора, поблагодарив, попрощаться. В своём Twitter Нетаньяху выразил разочарование, отметив, что его предложение остаётся в силе.

По итогам выборов "Кахоль Лаван" получил в кнессете на два мандата больше, чем Ликуд - 33 против 31. Для формирования устойчивой коалиции необходимо не менее 61, но ни одна из партий пока не набирает столько с готовыми войти с ней в коалицию союзниками,