Срочная новость

Срочная новость

Италия

Нападение как перформанс

Сейчас воспроизводится:

Нападение как перформанс

Нападение как перформанс
Размер текста Aa Aa

Политый поливальщик, или как нападение стало перформансом: на знаменитую художницу Марину Абрамович набросился человек и в буквальном смысле "надел" ей на голову полотно. Инцидент произошел на вернисаже самой Абрамович, выставка открылась во флорентийском палаццо Строцци.

Нападавшего задержали, им оказался человек с чешским паспортом, который сам себя назвал "художником". Полиции его личность известна: подобные акции он устраивает уже не в первый раз.

Также сообщается, что Абрамович не пострадала.

А ее ретроспектива, названная "Чистильщик", охватывающая почти полвека творческих поисков, открыта во Флоренции до середины января.

Больше по теме