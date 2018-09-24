Политый поливальщик, или как нападение стало перформансом: на знаменитую художницу Марину Абрамович набросился человек и в буквальном смысле "надел" ей на голову полотно. Инцидент произошел на вернисаже самой Абрамович, выставка открылась во флорентийском палаццо Строцци.
Нападение как перформанс
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Нападение как перформанс
Нападавшего задержали, им оказался человек с чешским паспортом, который сам себя назвал "художником". Полиции его личность известна: подобные акции он устраивает уже не в первый раз.
Также сообщается, что Абрамович не пострадала.
А ее ретроспектива, названная "Чистильщик", охватывающая почти полвека творческих поисков, открыта во Флоренции до середины января.