Наследие Ширака

Родившийся в 1932 году в буржуазной семье Жак Ширак в молодости, изучая политологию, некоторое время заигрывал с Коммунистической партией. Но женившись на Бернадетт Шодрон де Курсель, принадлежавшей к высшему парижскому свету и поступив в престижнейшую Национальную школу администрации, он охладел к коммунистам. А после военной службы в Алжире проникся идеями голлизма и в 1965 году был избран муниципальным советником, а позднее и депутатом Национального собрания.

Президент Жорж Помпиду, его политический наставник, в 1972 году доверил Шираку первую должность в правительстве - министра сельского хозяйства. А уже 2 года спустя, когда президентом был избран Валери Жискар д' Эстен, Жак Ширак сам возглавил кабинет министров. Однако из-за политических разногласий с президентом вскоре был вынужден уйти в отставку и посвятить себя партийной работе в "Объединении в поддержку республики", которое превратил в мощную избирательную машину.

В 1977 году Жака Ширака избирают мэром Парижа. Эта должность, которую он занимал 18 лет, послужила ему политическим трамплином, чтобы начать претендовать на пост президента Франции.Но первая попытка в 1981 году оказалась неудачной. Президентом был избран социалист Франсуа Миттеран.

5 лет спустя Жак Ширак берет относительный реванш, возглавив правое правительство при президенте-социалисте. Такое сосуществование быстро превращается в войну на истощение, победу в которой снова одержал Миттеран, переизбранный на второй срок. Ширак же вновь избирается мэром столицы.

В 1995 году он наконец становится президентом республики, во многом благодаря обещаниям сократить разрыв между бедными и богатыми. Одним из первых его шагов стало возобновление Францией ядерных испытаний, вызвавшее бурю протестов во всем мире.

Дома президент вводит режим жесткой экономии, чтобы подготовить страну к вступлению в зону евро. В ответ по Франции прокатывается мощная волна забастовок.

На внеочередных парламентских выборах в 1997 году партия Ширака проиграла социалистам. И в оставшиеся пять лет первого президентского срока Ширака премьером был социалист Лионель Жоспен.

На следующих президентских выборах в 2002 году Жак Ширак побеждает во втором туре лидера ультраправой партии "Национальный фронт" Жана Мари Ле Пэна, набрав рекордные 82% голосов. Большую популярность вновь избранному президенту приносит его отказ вместе с канцлером Германии Герхардом Шредером поддержать войну в Ираке.

Но в 2005 году французское "Нет" на референдуме о европейской конституции ослабляет позиции Ширака на международной сцене. Пошатнулось и здоровье стареющего президента. В 2005 году у него случился инсульт. Баллотироваться на третий срок у Ширака уже не было сил.

В мае 2007 года он покинул Елисейский дворец, передав бразды правления Николя Саркози, которого поддержал на выборах. Освободившееся время он посвятил созданному им фонду долгосрочного развития и диалога культур, а также мемуарам.

Но спокойной старости не получилось. Имя Ширака вновь появилось на первых полосах газет в связи с обвинением его в создании в 90-х годах фиктивных рабочих мест в парижской мэрии для финансирования своей партии. В конце 2011 года он был приговорен к 2 годам тюремного заключения условно.

Ослабленный болезнью и вынужденный опираться на плечо своего телохранителя, Жак Ширак в последний раз появился на публике в ноябре 2014 года на церемонии вручения премий своего фонда в музее Бранли в Париже. Компанию бывшему президенту составил действующий - социалист Франсуа Олланд. Он мог лишь позавидовать популярности, которую Жак Ширак сохранял до конца своих дней.