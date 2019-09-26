Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Ушел из жизни Жак Ширак. Бывший президент Франции скончался в возрасте 86 лет утром 26 сентября в окружении близких. Об этом сообщили представители семьи политика.

Жак Ширак был главой государства два срока подряд на протяжении 12 лет - с 1995 года по 2007 годы. Одной из главных проведенных им политических реформ стало сокращение президентского срока с семи до пяти лет. До этого он 18 лет работал мэром Парижа.

Ширак стал первым в истории Франции политиком, возглавлявшим кабинет министров при двух разных президентах Валери Жискар д'Эстене и Франсуа Миттеране.