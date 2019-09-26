Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Франция

Срочная новость

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

 Комментарии
 Марика Димитриади  Euronews 
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Ушел из жизни Жак Ширак. Бывший президент Франции скончался в возрасте 86 лет утром 26 сентября в окружении близких. Об этом сообщили представители семьи политика.

Жак Ширак был главой государства два срока подряд на протяжении 12 лет - с 1995 года по 2007 годы. Одной из главных проведенных им политических реформ стало сокращение президентского срока с семи до пяти лет. До этого он 18 лет работал мэром Парижа.

Ширак стал первым в истории Франции политиком, возглавлявшим кабинет министров при двух разных президентах Валери Жискар д'Эстене и Франсуа Миттеране.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube