Дебаты высокого уровня в ООН

Напряжённость на Ближнем Востоке и климатические проблемы стали главными темами обсуждения недели высокого уровня 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, открывшейся во вторник.

Комментируя призывы к Бразилии активнее бороться с пожарами в Амазонии, президент этой страны Жаир Болсонару обвинил СМИ в неверном освещении ситуации, а некоторых мировых лидеров в том, что они "ставят под сомнение суверенитет бразильского государства".

"Ошибочно утверждать, что Амазония - это мировое наследие; и так же ошибочно считать, как это утверждают учёные, что Амазонские леса - это лёгкие нашей планеты. Некоторые страны вместо того, чтобы помогать, основываясь на лжи средств массовой информации, ведут себя неуважительно в стиле колониальной политики", - заявил Болсонару.

Президент США Дональд Трамп использовал отведённое ему время. чтобы осудить "глобализм", нелегальную миграцию, а в качестве лекарства от многих мировых проблем предложил патриотизм:

"Если вы хотите свободы - гордитесь своей страной. Если вы хотите демократии - держитесь за свой суверенитет. А если вы хотите мира - любите свою нацию. Будущее принадлежит не глобалистам, будущее принадлежит патриотам", - сказал глава Белого дома.

Министр торговли США Уилбур Росс опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он во время речи Трампа задремал, пояснив, что закрыл глаза, чтобы сконцентрироваться на докладе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своём выступлении призвал возобновить переговоры с иранскими властями, чтобы избежать обострения конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Условием и целью переговоров он назвал уверенность в том, что Иран не будет обладать ядерным оружием.

"Я вовсе не наивен и не верю в чудеса. Я верю, что для построения мира нужно мужество. Вот почему очень важно, чтобы США, Иран и все подписавшие Совместный всеобъемлющий план действий это мужество проявили", - сказал Макрон.

На общеполитических дебатах выступил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвав реформировать Совет безопасности ООН, состав которого, по его мнению" не соответствует изменившимися реалиям. Говорил турецкий лидер также о создании палестинского государства и проблеме ядерного оружия.

"Нас, как и других, беспокоит, что оружие массового уничтожения, вместо его полной ликвидации, используется в качестве рычага давления при любом кризисе. Его надо или запретить всем, или разрешить всем", -заявил Эрдоган.

Общеполитические дебаты высокого уровня продолжатся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке до 30 сентября. В них принимают участие около 200 делегаций из разных стран, более 90 стран представлены главами государств.