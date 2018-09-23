Что обсудит Генассамблея ООН?

Политику протекционизма, изменения климата, ядерную сделку с Ираном, ситуацию в Сирии и и многие другие вопросы планируется обсудить на Генеральной ассамблеи ООН. В этом году на сессии ожидается рекордное количество мировых лидеров – более 140.

Делегация ЕС надеется обсудить стремление некоторых государств в одностороннем порядке принимать важные для всего мира решения.

Жоао Вале де Альмейда, постпред ЕС при ООН: "Мы поддерживаем многосторонний подход в политике. Мы хотим усилить систему, основанную на существующих правилах. Мы считаем, что стабильность этой системы под угрозой из-за сложившейся кризисной ситуации".

Президент США должен выступить с трибуны во вторник. К речам представителей американской администрации всегда приковано особое внимание. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли объяснила, кому Соединенные Штаты готовы оказывать финансовую помощь:

"США щедры. Но мы щедры к тем, кто разделяет наши взгляды, кто работает вместе с нами, а не к тем, кто пытается остановить нас и говорит, что ненавидит Америку".

Руководить Генассамблеей в ближайший год будет Мария Фернанда Эспиноса – первая женщина-латиноамериканка на этом посту. По словам бывшего министра иностранных дел Эквадора, ее приоритетами в должности председателя будут поддержка многостороннего подхода в международных отношениях и забота о мигрантах и беженцах. Как сказала Эспиноса, она хочет превратить Генассамблею в "парламент человечества".

Микела Монте, Euronews: "Может ли Генассамблея помочь конструктивной дипломатии? Эти сессии порой доказывают, что да. В 2015 году администрация Барака Обамы смогла подтолкнуть мировых лидеров к подписанию Парижского соглашения по климату, а в этот вторник все внимание будет приковано к президенту Трампу".