Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Босния и Герцеговина

Республика Сербская обзавелась жандармерией

 Комментарии
 Мария Горковская 
Республика Сербская обзавелась жандармерией
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Боснийские сербы обзавелась собственной жандармерией. Новое подразделение полиции представили в Баня-Луке. Создано оно в рамках модернизации органов внутренних дел и ради защиты конституционного порядка Республики Сербской, заявляют местные власти.

Но в другой части страны - Федерации Боснии и Герцеговины - новость восприняли с меньшим энтузиазмом. Здесь уверены, подобное одностороннее усиление силовых структур приведет к нагнетанию атмосферы страха в обществе, пережившем в 1990-х годах острый межэтнический конфликт. Его жертвами стали около 100 тысяч человек.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  