Полицейские рейды в французском Божоле

Совместные рейды полиции и жандармерии Франции были проведены в провинции Божоле. Эти операции - часть расследования, которое открыла прокуратура болгарской столицы, у софийской юстиции появилась информация о том, что сезонные работники, нанятые специализированным агентством по просьбе виноделов, не получили обещанной зарплаты.

В общей сложности таких оказалось 167 человек.

В числе тех, кто воспользовался услугами агентства, был и президент кооператива вин Божоле, винодел Доминик Пирон: "Мы работали с агентством по найму персонала. Мы, пятеро виноделов из Божоле, сотрудничали с этой фирмой. Эта компания - не единственная из Болгарии в нашем регионе. В этом году на сборе урожая трудятся примерно 20 000 сезонных работников, и половина, 10 тысяч человек - это болгары, это очень много. Наводить справки по поводу агентств, нанимающих этих людей, не слишком просто. Да, может быть, мы и пустили это на самотек".

Агентство, о котором говорит Доминик Пирон, обвиняется в том, что эксплуатировало сборщиков урожая, эти люди не получили обозначенной в контрактах платы за свой труд.

Виноделы расстроены, поскольку их репутация тоже оказывается под сомнением, тем более, что он аккуратно отправлял требуемые суммы агентству, но до нанятого персонала деньги не доходили. Владельцы агентства их пускали в том числе и на покупку недвижимости.

"Мы им платили аккордно - за урожай, собранный с каждого гектара, они получали примерно 1 800 евро. В день это составляло 60 евро чистыми. Мы уже пять лет сотрудничаем с этим агентством по найму персонала, раньше мы платили сезонным работникам сами, потом эти люди нам сказали, что они создадут бухгалтерскую фирму, и оттуда нам будут поступать все документы на оплату. Мы и сказали - ну а почему нет? В любом случае, у нас не было выбора", - заключает Доминик Пирон.

Французские правоохранители задержали четырех руководителей этого агентства - троих граждан Болгарии и одного французского гражданина.

В начале недели в Лионе им были предъявлены обвинения, в частности, по статье, касающейся вербовки и перевозки людей с целью дальнейшей эксплуатации.

Подореваемых оставили на свободе, но они обязаны отмечаться в полиции.

"Но есть и хорошие новости: французские и болгарские власти совместно с соответствующими органами Евросоюза сумели расследовать нелелегальную деятельность подобного агентства по найму персонала, когда в результате работники получали вместо обещанных денег гроши. Это вновь продемонстрировало, что тесная кооперация правоохранителей и юстиции разных стран в Евросоюзе стала реальностью", - передает из Божоле журналист Euronews Ганс фон дер Брели.