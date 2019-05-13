«Европейская цивилизация — это вино»

В эфире Euronews в преддверии выборов — сегодня очередь европейских либералов. Их лидер Ги Верхофстадт: убеждённый федералист, он отстаивает идею «Соединённых штатов Европы». «Больше Европы» — вот его лозунг.

«„Соединённые штаты Европы“ это способ организовать совместную работу, признавая и гарантируя автономию стран. Я против европейского „супергосударства“. Я против системы, когда всё решалось бы прямо здесь, в Брюсселе, в Еврокомиссии».

Рост популизма и ультраправых экс-премьер-министр Бельгии объясняет прежде всего системными ошибками и недостатками самого Евросоюза:

«Это из-за отсутствия единой политики ЕС. Нет единой береговой охраны, нет общей европейской системы предоставления убежища, и наконец, нет экономической миграционной системы, которая позволяла бы людям легально прибывать в Европу. Я в первую очередь намерен создать три этих основных, чтобы предотвратить новые трагедии в Средиземноморье».

На фоне растущей озабоченности проблемами климата Верхофстадт считает необходимым соединить экологию и политику.

Ануна де Вевер, активистка-эколог из Бельгии:

«Что вы и ваши однопартийцы собираетесь делать для борьбы с климатическим кризисом — на серьёзном уровне?»

«Во-первых, сделать климатические вопросы одним из условий взаимодействия с Европой. Например, в переговорах с США мы заявим Трампу: „Если вам нужно соглашение о свободной торговле, то сперва вам придётся подписать Парижское соглашение“».

Что касается «брексита», координатор Европарламента по этому вопросу считает, что его коллеги-либералы в Великобритании сумеют сыграть важную роль:

«Я полагаю, что на выборах будет серьёзное противостояние. Я был против проведения европейских выборов в Британии, поскольку это фактически будет противостояние между сторонниками „брексита“ с одной стороны и либералами и другими про-европейскими движениями Британии с другой. Посмотрим, что будет, это же демократия».

Про-европейские настроения Верхофстадта распространяются даже на продукты: несмотря на то, что он бельгиец, европейский напиток для него — вино.

«Я думаю, что европейская цивилизация — это вино. Вся Римская империя, всё это были „винные“ страны».