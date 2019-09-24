Всеобщая забастовка в Греции - первая при новом правительстве

В Греции началась всеобщая забастовка против политики нового правительства. Профсоюзы не согласны с так называемым "законом развития экономики", который, по их мнению, серьёзно ограничивает права трудящихся. Это первая крупная манифестация после прихода к власти кабинета консервативной партии "Новая демократия" во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, который пообещал ускорить инвестиции и стимулировать рост в стране, где объемы производства в течение многих лет сокращались.

"Я думаю, что он не сделает ничего из того, что обещал, он просто продолжит то, что делало предыдущее правительство", - считает эта женщина.

"Мы как работники, разве не имеем права на восстановление наших зарплат? С 2010 года они урезали их. Мицотакис ничего хорошего не обещал. Наоборот, он все сокращает", - говорит этот мужчина.

"Новая демократия принесла законопроект, который продолжит разрушать нашу жизнь. Он будет разрушать ее еще больше", - говорит эта девушка.

В течение суток в Греции будут бастовать работники общественного транспорта, учителя, представители СМИ. Закроются государственные больницы и центры скорой помощи, прекратится движение паромов.

Феи Дулкери, euronews: ''Профсоюз ADEDY, представляющий более полумиллиона греческих государственных служащих, утверждает, что изменения, которые правительство пытается провести в парламенте, направлено на то, чтобы ограничить право на забастовку''.